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В 2015 году ГП «Артемсоль» пополнило государственный бюджет на 257 миллионов гривен

«Артемсоль» за 8 месяцев увеличило показатель чистой прибыли более чем в два раза

«Артемсоль» за 11 месяцев пополнило бюджеты всех уровней на 286,7 миллионов гривен

«Артемсоль» в 2016 году пополнило бюджеты всех уровней на 316 миллионов гривен

«Артемсоль» в I квартале 2017 года пополнило бюджеты всех уровней на 72,6 миллиона гривен

«Артемсоль» за полгода пополнило бюджеты всех уровней на 167 миллионов гривен

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