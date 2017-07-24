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«Артемсоль» за полгода пополнило бюджеты всех уровней на 167 миллионов гривен

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Экономика / Финансы
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«Артемсоль» за полгода пополнило бюджеты всех уровней на 167 миллионов гривен

По итогам первого полугодия 2017 года государственное соледобывающее предприятие «Артемсоль» полностью выполнило свои обязательства перед государством, перечислив в бюджеты разных уровней 166,6 млн. гривен налогов и сборов, что на 63% больше показателя 2016 года.

Так, в указанной сумме только отчисления части чистой прибыли (дивиденды) составили 19,1 млн. гривен.

За первое полугодие 2017 года в связи с увеличением доходов предприятия отчисления налога на прибыль и оплата НДС выросли по сравнению с прошлым годом в среднем в 4 раза. Так, за этот период налога на прибыль было уплачено 8,8 млн. грн, НДС – 31,9 млн. грн.

Кроме того, увеличились отчисления и других обязательных платежей. За пол года налог с доходов физических лиц составил 30,6 млн. грн (175,3% к аналогичному периоду прошлого года), рентная плата за недра – 27,9 млн. грн (125,4%), единый социальный взнос – 35,4 млн. грн (164,7%), военный сбор – 2,6 млн. грн (172,3%), отчисления в Пенсионный фонд на оплату льготной пенсии– 7,9 млн. гривен (100,3%).

«Мы не только добросовестно выполняем обязательства перед государством, но и своевременно производим отчисления в местный бюджет. С начала 2017 года Соледарская объединенная территориальная громада получила 46 млн. грн, что на 56% больше показателя прошлого года. Как градообразующее предприятие мы понимаем, что налоги – основа развития громады и источник финансирования таких сфер, как образование, наука, медицина и других социальных направлений», – отмечает руководитель ГП «Артемсоль» Виктория Луценко.

Напомним, что ГП «Артемсоль» по данным Государственной фискальной службы остается одним из крупнейших налогоплательщиков Украины. Предприятие своевременно производит отчисления обязательных налогов и сборов в бюджет, стабильно и в полном объеме выплачивает заработную плату всем работникам, выполняет социальные обязательства.


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