В ДНР решили выдавать кредитные карты

По словам «председателя ЦРБ» ДНР Ирины Никитиной, вскоре, в самопровозглашенной ДНР начнут выдавать кредитные карты, у которых будут свои ограничения.
Как рассказала Никитина, основным отличием «республиканской» кредитной карты от других кредитных карт других государств будет в том, что ее можно будет только рассчитаться за товары и услуги, снять наличные средства в кассе или банкомате не получиться. Данным пилотным проектом занимается «ЦРБ» ДНР, однако выдавать такие карты будет специальная финансовая компания. Карты уже заказаны, и скорее всего, в этом квартале жители ДНР смогут ими пользоваться – рассказала Никитина.
Стоит заметить, что для того чтобы получить такую кредитную карту, необходимо работать в «государственных учреждениях» самопровозглашенной ДНР, то есть, к примеру, если вы работаете на частном предприятии, то такая карта вам будет недоступна. В дальнейшем финансовая компания планирует выдачу кредитных карт для пенсионеров, которые войдут в специальную возрастную категорию и субъекты хозяйствования.