В первом полугодии Донецкая таможня пополнила бюджет страны на 2,4 миллиарда гривен

За шесть месяцев 2017 года взнос таможенников Донетчины в государственный бюджет превысил 2,4 млрд гривен. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления в госбюджет увеличились на 52,6%, или почти на 830 млн гривен. Наибольшая сумма перечислений к государственную казну в помесячном разрезе зафиксирована именно в июне этого года – 587 млн грн, что на данное время является лучшим показателем 2017 года.
Среднемесячный показатель перечисленных таможенных платежей в госбюджет Донецкой таможней ГФС с начала 2017 года составляет почти 402 млн грн, что на 139 млн грн больше соответствующего показателя прошлого года.
Наибольшие импортеры по объемам ввезенных в январе-июне 2017 года грузов и оплаченных в госбюджет таможенных платежей являются одновременно и мощнейшими производителями региона. Ими импортируются преимущественно сырьевые товары, для собственных производственных потребностей. Лидером среди основных бюджетоформуючих товаров является каменный уголь – 44,7% от общих перечислений в госбюджет или свыше 1 млн грн оплаченных при таможенном оформлении налогов. Также, в первую пятерку бюджетоформуючих товаров традиционно входят: кокс – 251,3 млн грн, что составляет 10,4% от общих перечислений в госбюджет, огнеупорные материалы и изделия – 208,8 млн грн или 8,7%, другие металлы и изделия из них – 206,8 млн грн или 8,6%.
В соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, содружеством по атомной энергии и их государствами-членами, в январе-июне текущего года таможней выдано 855 сертификатов формы EUR.1.
Благодаря многоуровневому контролю чистоты декларирования при осуществлении обязательных таможенных формальностей в первом полугодии текущего года дополнительно привлечено в государственный бюджет более 66 млн грн таможенных платежей.
Донецкой таможней ГФС на постоянной основе проводятся мероприятия направленные на улучшение сервиса по предоставлению таможенных формальностей, максимального упрощения таможенных процедур, которое позволило в этом году значительно улучшить поступление таможенных платежей в Государственный бюджет Украины.