Украинским военным повысят вознаграждение за участие в АТО

Верховная Рада приняла изменения в бюджет-2017, предусматривающие увеличение финансирования нужд украинских военных, - сообщает «Информационный вестник Правительства».
В частности, на повышение размеров вознаграждения за участие в АТО выделено 160 млн грн.
Дополнительные 249,8 млн. грн. будут направлены на помощь семьям погибших военнослужащих.
На питание и медикаменты военные получат более 6 млн.
Также будет финансироваться команда украинских воинов, которые участвуют в международных соревнованиях «Игры непокоренных 2017».
Основную часть средств (4 млрд грн) армия получит из спецфонда за счет конфискованных средств Януковича.
До ТеБе