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Департамент экологии выделил два миллиона на озеленение Константиновки

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Экономика / Финансы
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Департамент экологии выделил два миллиона на озеленение Константиновки

На озеленение трех парков Константиновки областной департамент экологии выделил более двух миллионов гривен.

Городская дирекция парков, скверов и кинотеатров подала в департамент экологии проект озеленения территорий городского парка культуры и отдыха, парке металлургов и сквера "Театральная". В парках планируется высадить молодые деревья, оборудовать красивые и современные зеленые уголки, а также креативные зоны отдыха.

- Состоялись торги, выявлен победитель. Подрядчик, который будет выполнять работы - предприниматель из Бахмута. По законодательной процедуры, в течение пяти дней будет проходить проверка документов. Ориентировочно в понедельник, если с документами все будет в порядке, мы объявим исполнителя работ. Требование к победителю - дальнейший уход за саженцами, пока они не приживутся, - рассказала "ДоТеБе" о проекте Инна Ягмурова директор городского объединения парков, скверов и кинотеатров.

Работы по озеленению планируют начать в августе текущего года.


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