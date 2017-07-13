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Поступления экологического налога по Донецкой области выросли на 210 миллионов гривен

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Экономика / Финансы
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Поступления экологического налога по Донецкой области выросли на 210 миллионов гривен

В Донецкой области насчитывается свыше 1400 экологически-опасных предприятий. Именно поэтому средства на оздоровление окружающей среды региона всегда уместные.

Так, за первое полугодие 2017 года предприятия Донецкой области уплатили 517 млн грн экологического налога. Собранная в этом году сумма налога на 211 млн грн превысила показатели первого полугодия прошлого года. Согласно распределению средств, из общей суммы, в местные бюджеты поступило 414 млн грн, в государственный бюджет – 103 млн гривен.

Следует отметить, что наибольшая часть по уплате экологического налога принадлежит плательщикам Бахмутской ОГНИ, а именно – 190 млн грн, или 37%. Второе место занимают эко-опасные предприятия Марьинской ОГНИ с результатом почти в 102 млн грн, или 20%. Троицу лидеров по обеспечению поступлений экологического налога закрывают предприятия, которые состоят на учете в Мариупольской ОГНИ, – свыше 61 млн грн, или 12% от общих поступлений эко-налога.

Главное управление ГФС в Донецкой области напоминает, что экологический налог является основным источником финансирования мероприятий, направленных на защиту окружающей среды, минимизацию негативного влияния на него хозяйственной деятельности и рациональное использование природных ресурсов. Именно поэтому призываем плательщиков экологического налога вовремя и в полном объеме обеспечивать уплату налога.


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