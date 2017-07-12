По фактам легализации доходов сотрудниками фискальной службы Донецкой области подготовлено 35 материалов

С целью недопущения использования средств из бюджета вне правового поля Главным управлением ГФС в Донецкой области продолжают проводиться мероприятия по выявлению, анализу и организации проведения проверок лиц, осуществляющих финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
В течение шести месяцев 2017 года по результатам исследования деятельности субъектов ведения хозяйства Донецкой области сотрудниками управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГФС в Донецкой области подготовленно и передано правоохранительным органам для принятия решения согласно Уголовного кодекса Украины 35 материалов по фактам легализации доходов, полученных преступным путем, из них 16 было составлено в сфере государственных закупок.
По результатам рассмотрения подготовленных сотрудниками фискальной службы материалов в Единый реестр досудебных расследований было внесено 20 уголовных производств на сумму свыше 93,6 млн гривен и арестовано имущество предприятий, которые принимали участие в преступной деятельности, почти на 2,3 млн гривен.