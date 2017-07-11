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От плательщиков Донетчины поступило почти 113 млн грн акцизного налога

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Экономика / Финансы
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От плательщиков Донетчины поступило почти 113 млн грн акцизного налога

В Донецкой области насчитывается около 2,8 тыс. субъектов хозяйствования, которые получили лицензии на розничную торговлю алкогольными и табачными изделиями. За 6 месяцев 2017 года количество выданных лицензий на указанные виды деятельности составляет 4,5 тыс. шт. (на алкогольные напитки - 2,6 тыс. шт., на табачные изделия - 1,9 тыс. шт.). За выдачу и продление таких лицензий в местные бюджеты поступило свыше 16 млн гривен.

За 6 месяцев 2017 года от плательщиков Донецкой области в местные бюджеты поступило 112,7 млн грн акцизного налога с розничной продажи подакцизных товаров.

Сотрудниками ГУ ГФС в Донецкой области проведено 84 проверки субъектов хозяйствования по вопросу соблюдения требований законодательства, которое регулирует обращение в розничной и оптовой сети торговли алкогольных напитков и табачных изделий. По результатам установленных нарушений к предпринимателям в соответствии с законодательством применены финансовые санкции в виде штрафов на общую сумму 1,25 млн гривен. Основными нарушениями является отсутствие лицензий, торговля табачными изделиями по ценам выше максимально установленных производителем путем маркировки на пачке и увеличенных на сумму акцизного налога и реализация алкогольных напитков по ценам ниже минимальных, установленных государством.

По результатам контрольно-проверочных мероприятий и разъяснительной работы среди налогоплательщиков за 6 месяцев 2017 года дополнительно выдано 528 шт. лицензий на право розничной торговли субъектам ведения хозяйства, которые до этого не имели таких лицензий. Такая тенденция также связана с лицензированием реализации пива, которое отнесено к алкогольным напиткам с 1 июля 2015 года, а также с замещением субъектов ведения хозяйства на рынке розничной торговли.


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