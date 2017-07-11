От плательщиков Донетчины поступило почти 113 млн грн акцизного налога

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В местные бюджеты Донетчины поступило 28 млн.грн. платы за лицензии на право торговли алкогольными напитками и табачными изделиями

В местные бюджеты Донецкой области поступило свыше 25 млн.грн. платы за лицензии на право торговли алкогольными напитками и табачными изделиями

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