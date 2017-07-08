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Инвестор из Казахстана купил банк в Харькове

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Экономика / Финансы
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Инвестор из Казахстана купил банк в Харькове

Предприниматель из Казахстана Ариф Бабаев купил «Регион-Банк», в работе которого ранее принимал участие как акционер.

Как сообщает пресс-служба банка, после покупки учреждение сменило название на Sky Bank. Акцент в развитии банка отныне делается на IT-решения.

Покупатель с 2013 по 2016 годы являлся управляющим директором одного из крупнейших финучреждений в Казахстане — «Казкоммерцбанка». На 15 мая 2017 года он являлся также крупнейшим акционером «Регион-Банка».

«Мы делаем серьёзные инвестиции в IT-системы, очень осторожно относимся к кредитованию и имеем значительную подушку из ликвидных активов, это залог нашей надёжности», — отметил Бабаев.

По информации НБУ, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов «Регион-Банк» занимал 77-е место (325,253 млн грн) среди 90 действовавших в стране банков.

Zavarnik


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