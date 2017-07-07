НБУ отчитался о системных рисках

Совет Национального банка Украины отмечает высокие кредитный, валютный, процентный риски и риск ликвидности как системные в банковском секторе экономики страны.
«При сужении кредитного портфеля банки смещают акцент в своей деятельности от выполнения классических банковских функций к обслуживанию финансовых потоков государственного бюджета. Как следствие, процентные доходы по государственным ценным бумагам, а не комиссионные, составляют более половины общего объёма доходов банковской системы. Уход от классической модели функционирования банковской системы несёт ряд рисков для дальнейшего развития финансового сектора Украины», — гласит отчёт Совета по итогам заседания 4 июля. В документе отмечено также, что изменение функционирования банковской системы Украины произошло в условиях системного банковского кризиса 2014–2016 годов в совокупности с военным конфликтом на востоке страны.
В настоящее время, на фоне стабилизации макроэкономической и политической ситуации в Украине, наблюдаются признаки усиления спроса на кредитные ресурсы в розничном сегменте. Кроме того, прогнозы по экономическому росту позволяют надеяться на дальнейшее оживление кредитования в реальном секторе. Однако при этом фокусирование банков на инвестировании в государственные ценные бумаги приводит к снижению кредитного потенциала банковской системы в целом.