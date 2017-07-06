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На что пойдут 30 млн долл., выделенные ООН для переселенцев

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Экономика / Финансы
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На что пойдут 30 млн долл., выделенные ООН для переселенцев

30 млн долл. на 2017 год заложено в бюджете ООН по делам беженцев в Украине. На эти деньги должны будут реализовать различные проекты по оказанию помощи ВПЛ. Об этом заявил представитель агентства Пабло Матэу.

«Этой суммы недостаточно, чтобы были реализованы все программы, которые мы запланировали. Мы надеемся, что до конца года нам удастся найти средства и закрыть проекты», – отметил Матэу.

Одной из наиболее сложных проблем он назвал жилищный вопрос.

«Конечно, проблема финансирования проектов социального жилья для ВПЛ стоит остро и на центральном и на местном уровне. Децентрализация для местных громад будет одним из позитивных шагов в вопросе решения проблемы финансирования», – сказал Матэу.

По его словам, к подобным проектам можно будет привлечь международных доноров и фонды. Также в решение этой проблемы может помочь кредитование.

Об основных направлениях помощи также рассказал глава полевого офиса Агентства ООН по делам беженцев в Мариуполе Дину Липкану.

«Деньги, которые мы выделяем для Украины, – это многосторонняя помощь. Это и юридическая помощь, и ремонт жилья для тех, кто пострадал от обстрела, особенно в зоне соприкосновения, это и непродовольственные наборы для тех, кто не переселился. Помощь разнообразная. Сложно перечислить все направления», – сказал Липкану.

«Отмечу, города стали более открыто принимать ВПЛ и стали искать для них социальное жилье. В Мариуполе, например, открыли специальное социальное общежитие. Насколько я видел сегодня, такие желания и наработки есть и в Славянске Донецкой обл., и в Луганской области, и в Киевской, и во Львовской – добавил глава полевого офиса Агентства ООН по делам беженцев в Мариуполе.

Донецкие Новости


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