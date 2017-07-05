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Поступления единого взноса в Донецкой области превысили рубеж в 3 миллиарда гривен

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Экономика / Финансы
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Поступления единого взноса в Донецкой области превысили рубеж в 3 миллиарда гривен

В течение января-июня текущего года Главным управлением ГФС в Донецкой области обеспечено поступление единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в сумме свыше 3 млрд гривен. По сравнению с прошлогодними показателями поступления единого взноса выросли на 735 млн гривен.

Среди основных факторов позитивной динамики уплаты единого взноса – увеличение фонда оплаты труда и результаты работы специалистов фискальной службы области, направленной на легализацию труда наемных работников, ведь, как известно, единый взнос платится из официальных доходов граждан.

Дополнительно сообщаем: в связи с повышением с 1 мая 2017 года прожиточного минимума (1684 грн для работоспособных лиц) изменился и максимальный размер единого взноса : 9262 грн (42100 грн х 22%) и 3540,61 грн (42100 грн х 8,41%) за работника – инвалида, если страхователь работает у юридического лица. Сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса за месяц, в котором получен доход (прибыль), потому минимальная сумма единого взноса осталась без изменений – 704 грн (3200 грн х 22%).

Главное управление ГФС в Донецкой области обращает внимание граждан, что неоформленный труд и выплата заработной платы "в конвертах" лишает вас социальной защиты. Неоформленные официально работники рискуют остаться без права на получение социальных льгот и выплат, гарантированных государством.


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