Плательщики Донетчины перечислили в сводный бюджет страны на 40% больше, чем в прошлом году

Только за первое полугодие поступления в бюджеты всех уровней от плательщиков Донецкой области увеличились на 40% по сравнению с прошлогодними показателями. Так, за шесть месяцев текущего года в сводный бюджет страны от плательщиков области поступило свыше 7,8 млрд грн, что на 2,2 млрд грн превышает средства, полученные за январь-июнь 2016 года.
Как следствие, в этом году увеличился и среднемесячный показатель поступлений в бюджеты всех уровней на 380 млн грн и составил 1,3 млрд грн против 928 млн грн в 2016 году.
Больше половины от общего сбора сводного бюджета, а именно 57%, занимают поступления в местные бюджеты Донетчины. В частности, средства, которые будут направлены на решение проблем и развитие региона, составили почти 4,5 млрд гривен. По сравнению с первым полугодием 2016 года поступления увеличились на 966 млн гривен.
В то же время в Государственный бюджет Украины бизнес Донетчины направил свыше 3,3 млрд грн, что на 1,3 млрд грн больше, чем за соответствующий период 2016 года. В разрезе основных платежей, которые формируют государственный бюджет страны, органами ГФС в Донецкой области обеспечено поступление:
налога на доходы физических лиц – 1 млрд грн;
налога на добавленную стоимость – 934 млн грн;
налога на прибыль предприятий – 873 млн грн;
военного збора – 205 млн гривень.
Достижение значительного уровня поступлений в бюджеты произошло благодаря мероприятиям по совершенствованию системы администрирования налогов, расширению спектра сервисных услуг и добросовестному отношению плательщиков региона к уплате налогов.