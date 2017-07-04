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Поступления в бюджет страны от плательщиков Донетчины на 30% больше, чем в прошлом году

Плательщики Донетчины перечислили в сводный бюджет страны на 40% больше, чем в прошлом году

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