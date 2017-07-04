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Плательщики Донетчины перечислили в сводный бюджет страны на 40% больше, чем в прошлом году

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Экономика / Финансы
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Плательщики Донетчины перечислили в сводный бюджет страны на 40% больше, чем в прошлом году

Только за первое полугодие поступления в бюджеты всех уровней от плательщиков Донецкой области увеличились на 40% по сравнению с прошлогодними показателями. Так, за шесть месяцев текущего года в сводный бюджет страны от плательщиков области поступило свыше 7,8 млрд грн, что на 2,2 млрд грн превышает средства, полученные за январь-июнь 2016 года.

Как следствие, в этом году увеличился и среднемесячный показатель поступлений в бюджеты всех уровней на 380 млн грн и составил 1,3 млрд грн против 928 млн грн в 2016 году.

Больше половины от общего сбора сводного бюджета, а именно 57%, занимают поступления в местные бюджеты Донетчины. В частности, средства, которые будут направлены на решение проблем и развитие региона, составили почти 4,5 млрд гривен. По сравнению с первым полугодием 2016 года поступления увеличились на 966 млн гривен.

В то же время в Государственный бюджет Украины бизнес Донетчины направил свыше 3,3 млрд грн, что на 1,3 млрд грн больше, чем за соответствующий период 2016 года. В разрезе основных платежей, которые формируют государственный бюджет страны, органами ГФС в Донецкой области обеспечено поступление:

налога на доходы физических лиц – 1 млрд грн;

налога на добавленную стоимость – 934 млн грн;

налога на прибыль предприятий – 873 млн грн;

военного збора – 205 млн гривень.

Достижение значительного уровня поступлений в бюджеты произошло благодаря мероприятиям по совершенствованию системы администрирования налогов, расширению спектра сервисных услуг и добросовестному отношению плательщиков региона к уплате налогов.


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