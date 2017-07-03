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ГФС Донецкой области: в судебном порядке возвращено государству более 29,6 млн гривен

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Экономика / Финансы
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ГФС Донецкой области: в судебном порядке возвращено государству более 29,6 млн гривен

Одно из главных заданий юридической службы ГФС в Донецкой области, деятельность которой направлена на защиту экономических интересов государства, заключается в том, чтобы урегулировать все спорные вопросы, которые возникают с налогоплательщиками, не доводя их до суда. Но рядом с добросовестными плательщиками нередко случаются и такие, которые пытаются уклониться от уплаты в бюджеты надлежащих платежей. В таких случаях дела решаются в судах.

В течение января - мая 2017 года в судах разных инстанций с учетом дел прошлых лет на рассмотрении находились 3344 дела при участии органов ГФС в Донецкой области на общую сумму 5,4 млрд гривен.

С начала 2017 года открыто производство по 432 делам на сумму 427,1 млн грн, из них:

- дела по искам налогоплательщиков к органам ГФС - 163 на сумму 121,1 млн грн;

- дела по искам органов ГФС к налогоплательщикам - 172 на сумму 132,4 млн гривен.

В пользу налоговых органов в течение января - мая 2017 года с учетом дел предыдущих периодов вынесено 338 окончательных решений на сумму 151 млн гривен.

Всего в бюджет в январе-мае 2017 года по судебным решениям поступило 29,6 млн гривен.

Отметим, что в соответствии с Налоговым кодексом Украины плательщик имеет право обжаловать решение органов фискальной службы в административном или судебном порядке. Детальнее порядок обжалования решений контролирующих органов регламентирован статьей 56 Налогового кодекса Украины.

Напоминаем, что на сегодняшний день законодательством Украины предусмотрен как административный, так и судебный порядок обжалования решений налоговых органов. Налогоплательщик может реализовать свое право на обжалование решений органов государственной власти через административные суды. Именно в их компетенции решать споры физических и юридических лиц с субъектом властных полномочий. При этом, в подавляющем большинстве случаев специалисты органов ГФС в судебном порядке доводят обоснованность своих требований до налогоплательщиков и постоянно работают над усовершенствованием механизма применения апелляционных процедур.


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