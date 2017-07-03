Скандал как финансовый фактор

Заработать на бирже — доход мечты, если вы хоть что-то понимаете в ценных бумагах. К услугам тех, кто хочет разобраться во всех тонкостях и не прогадать, множество онлайн и офлайн курсов и тренингов. Правда, часто кажется, что основной финансовый «цимес» получают как раз тренеры, «обучая» неофитов… Но есть и примеры того, как рынок был поднят на головокружительную высоту или стремительно сброшен вниз только с помощью «ловкости рук»…
Почему Джордж Сорос не ездит в Англию
15 сентября 1992 года Джордж Сорос выставил на продажу 5 млрд фунтов стерлингов за 15 млрд немецких марок. Такой «вброс», естественно, повлёк падение курса английской валюты, после чего Сорос вновь купил фунты, — с прибылью $1,5 млрд. Обвал британского фунта с тех пор связывают с именем Сороса, и многие уверены, что он готовил этот шаг, понемногу скупая валюту на протяжении нескольких лет. Но внимательно изучив хронологию событий 1992 года, можно сделать вывод: падение курса началось за неделю до знаменитой сделки. Возможно, Сорос просто умело использовал наметившуюся тенденцию. А возможно, имел место сговор. Как бы то ни было, а ведущие американские банки («Сити-корп», «Дж. П. Морган энд Ко», «Кэмикл Бэнк») заработали тогда дополнительные $800 млн на торговле валютой.
Bre-X Minerals: набить цену
В 1993 году небольшая горнодобывающая компания Bre-X Minerals из Канады начала разработку месторождения золота в Бузанге (Индонезия) и создала совместное предприятие с Canada’s Barrik Gold Corp. На протяжении нескольких последующих лет концерн время от времени публиковал «сенсационные» данные об увеличении запасов. Заручившись поддержкой правительства Индонезии, в том числе и за счёт продажи 40 % акций местным структурам, предприятие продолжало разработки. Начавшись с $35 млн, стоимость акций достигла $95 млн. Внезапно в феврале 1997 года весь пакет продали на сторону, что дало индонезийским партнёрам право опротестовать сделку. А вскоре при загадочных обстоятельствах погиб главный геолог компании и всплыли данные о подделке отчётов. Курс акций Bre-X Minerals упал на 98 %, последовало судебное разбирательство и арест генерального директора.
Похождения «медного короля»
Как заработать на дефиците металла? Ясуо Хаманака в начале 1990-х выкупил почти 2 млн тонн меди, рассчитывая в будущем получить для своей компании «Сумимото» хорошие дивиденды. Расчёт сработал: 5 лет Хаманака удерживал мировые цены на медь. Но чтобы поддерживать постоянный дефицит, требовалось скупать всё больше металла. Начались нелегальные действия, когда, продав одну тонну, «медный король» немедленно покупал две. После того как в игру вступил канадец Хоберт Блэк, прибыли значительно снизились. А там выплыли на свет и незаконные действия японца. Какое-то время тот скрывался от ареста, но затем был осуждён на 8 лет. Выяснилось, что Хаманаки, в полтора раза увеличив мировые цены на медь, контролировал более 5 % её мировых запасов.
Ставки «сделаны»?
В 1986 году Британская банковская ассоциация разработала ориентир стоимости заёмных средств — процентную ставку LIBOR. До сих пор этот показатель учитывается при анализе кредитоспособности финансовых структур и национальных экономик. И вдруг: «Будь добр, опусти на 6 пунктов LIBOR по швейцарскому франку! — Что мне за это будет? — У меня осталась со вчерашнего дня парочка суши-роллов! — Ок, опускаю только ради тебя!..». Подобные диалоги между трейдерами и сотрудниками ведущих банков в начале 2000-х были нередки. Так мир понял: «невидимая рука» финансового рынка — это рука неизвестного клерка на клавиатуре. А в июле 2012 года претензии по манипуляциям с LIBOR были предъявлены швейцарскому UBS и британскому Royal Bank of Scotland. Дело удалось решить миром: в общей сложности штраф составил около $2,5 млрд.
Между тем в 2008 году прибыли Deutsche Bank от игр со ставками LIBOR превысили 500 млн евро. Мировой финансовый кризис «как бы не коснулся» ведущих банков. Скорее всего, регуляторы просто не мешали «повышать ликвидность» активов любым способом: снижается ставка LIBOR — и понижение базовых ставок не вызывает тревоги.
Гербалайф: пирамида не рухнула
В отличие от хрестоматийных примеров Сороса и Хаманаки, Билл Экман, вступая в войну с «Гербалайфом», действовал открыто и публично. Собрав пресс-конференцию, он заявил, что эта фирма — пирамида, её доходы не сопоставимы с расходами, и каждый уважающий себя трейдер обязан вступить в борьбу. Результатом стало падение акций «Гербалайфа» на 30 % в течение недели. Но другой миллиардер — Карл Айкан — вступился за опальную компанию, и котировки выросли на 5 %. Восстановление репутации стоило «Гербалайфу» $200 млн, перечисленных в бюджет США. А Билл Экман потерял на этой «войне» порядка $50 млн.
Золотой «мусор»
Майкл Милкен в 1970-х создал рынок «мусорных облигаций» и финансировал захваты гигантских корпораций. Он занялся акциями разорившихся компаний, пытаясь вдохнуть в этот рынок новую жизнь. Естественно, в первую очередь ему нужны были те, кто подавал надежды. Ликвидность купленных бумаг поддерживали искусственно, торгуя ими через подставные конторы. В махинации вовлекли пенсионные и страховые фонды, ссудо-сберегательные банки, которые в итоге понесли значительные убытки. В 1990 году Милкен был осуждён на 10 лет за махинации на рынке облигаций.
Взорвать рынок
Совсем недавно в Германии много шума наделала попытка «наварить на опционах», граничившая с терроризмом. В день матча футбольной Лиги чемпионов между Боруссией и Монако рядом с автобусом команды хозяев прогремел взрыв. К счастью, жертв не было. Оказалось, что за 8 часов до этого некий Сергей В. поставил 78 тыс. евро на то, что акции «Боруссия Дортмунд» подешевеют. «Террорист» рассчитывал в случае гибели команды заработать состояние на обвале её акций. Потенциальный доход мог составить порядка 4 млн евро. Достаточная ли цена за жизни людей?
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