Лента новостей

16:37
В селе Донецкой области мужчина забил топором собутыльника
15:27
Землепользователи Донетчины уплатили почти 30 млн грн платы за землю
13:06
В Донецкой области ликвидирован мощный конвертационный центр с оборотом более 1 млрд грн
11:22
Роковой отдых: в Славянске утонули два человека
11:17
Захарченко примет участие в заседании интеграционного комитета «Россия – Донбасс», в Ростове-на-Дону
11:11
Украина вышла в лидеры по падению цен на недвижимость
11:08
В Мариуполе появятся сортировочная станция и мусоросжигательный завод
10:36
Как сейчас выглядит здание Донецкого университета торговли
10:16
Какой транспорт выбирают города
10:14
Добычу газа в Украине сдерживают не только геологические пласты
21:58
В Донецке взорвали университет
18:27
В Белозерском 17-летний парень упал с крыши пятиэтажки
17:08
Селидовский суд оправдал «главу верховного суда» ДНР, прокуратура против
16:33
В Донецкой области задержали переселенца, который был информатором сепаратистов
16:09
"Пока идет война, комендантский час будет действовать", - Захарченко
15:20
В Украине запустят обмен редких валют
14:06
Срочная доставка цветов – удобно и выгодно
13:51
В Мариуполе подарили 25 квартир детям-сиротам
13:41
Праздник не стал исключением для попыток незаконного перемещения товаров в ДНР
11:37
Донецкая таможня направила в бюджет более 1,8 млрд гривен
11:02
За 5 кг наркотиков, житель Славянска проведет 5 лет за решеткой
10:53
Городское фермерство
18:17
В убийстве 6-летней Алины подозревают знакомого ее матери
14:42
В Донецкой области подорвали автомобиль сотрудника СБУ
13:05
Наблюдателей ОБСЕ вновь не пустили в Седово
12:55
В Донецке включат сирены
11:30
Как выбрать спортивный велосипед
11:11
В Часов Яре прошел открытый детский турнир "Веселое лето-2017"
11:01
В Александровском районе состоялось торжественное собрание по случаю Дня Конституции Украины
10:56
В Марьинке и Красногоровке продолжают восстанавливать жилье
10:44
Авдеевка по-прежнему без газа
10:38
Урок нефтехимии
10:35
Лесополосы на юге Украины сильно поредели
10:19
Личный опыт: контурная пластика филлерами
20:24
В Краматорске трудоустроили 108 переселенцев
17:29
Пять малоизвестных футбольных фактов
17:13
Добропольская районная администрация заключила неправомерный договор аренды земли
16:24
Обзор на Xiaomi Mi5c
16:10
На Украину обрушилась масштабная хакерская атака
16:02
Информатору сепаратистов хотят дать 8 лет тюрьмы
15:24
В Бахмуте появится новый молодежный центр
14:21
В Красногоровке произошла вспышка менингита: умерла 16-летняя девушка
13:20
В Покровске начнет функционировать новое подразделение таможенного оформления
13:10
Иностранных инвесторов приглашают пожить в Украине
13:05
В Енакиево горел металлургический завод
Все новости

Архив публикаций

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

Землепользователи Донетчины уплатили почти 30 млн грн платы за землю

0
51
Экономика / Финансы
0
Землепользователи Донетчины уплатили почти 30 млн грн платы за землю

За пять месяцев 2017 года владельцы и арендаторы земельных участков - физические лица Донетчины уплатили в местные бюджеты области 29,8 млн грн земельного налога. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления этого налога увеличились на 3,1 млн грн, или на 11%.

Напоминаем, что в соответствии с Налоговым кодексом Украины (далее НКУ) физические лица, которые имеют на территории Украины в собственности или пользовании земельные участки, доли - являются плательщиками земельного налога.

Согласно п. 286.5 ст. 286 НКУ начисление физическим лицам сумм земельного налога проводится контролирующими органами (по месту нахождения земельного участка), которые посылают (вручают) плательщику по месту его регистрации до 1 июля текущего года налоговое уведомление-решение о внесении налога, а платится такой налог физическими лицами в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения (п. 287.5 ст. 287 НКУ).

Физические лица несут ответственность за своевременное и полное погашение начисленного согласованного денежного обязательства по плате за землю, поэтому если они в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения не уплачивают согласованную сумму денежного обязательства, такие налогоплательщики привлекаются к ответственности в виде штрафа в размерах, установленных ст.126 НКУ.

Вместе с тем, на сумму налогового обязательства по плате за землю, не уплаченного в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения, насчитывается пеня в порядке, определенному ст.129 НКУ.


Похожие публикации

16-01-2017
Земельный налог обогатил местные бюджеты Донецкой области на 726 млн гривен
3-11-2016
Владельцы недвижимости Донетчины уплатили свыше 35 млн. грн. налога
5-10-2016
Собственники недвижимости в Донецкой области уплатили свыше 27 млн. гривен
7-07-2016
На Донетчине владельцы недвижимости уплатили 15,2 млн. грн. налога
24-12-2015
Почти 18 млн. грн. налога на недвижимость поступило в местные бюджеты Донецкой области
29-10-2015
Почти 13 млн. грн. налога на недвижимость поступило в местные бюджеты Донетчины

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх