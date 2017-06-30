Землепользователи Донетчины уплатили почти 30 млн грн платы за землю

За пять месяцев 2017 года владельцы и арендаторы земельных участков - физические лица Донетчины уплатили в местные бюджеты области 29,8 млн грн земельного налога. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления этого налога увеличились на 3,1 млн грн, или на 11%.
Напоминаем, что в соответствии с Налоговым кодексом Украины (далее НКУ) физические лица, которые имеют на территории Украины в собственности или пользовании земельные участки, доли - являются плательщиками земельного налога.
Согласно п. 286.5 ст. 286 НКУ начисление физическим лицам сумм земельного налога проводится контролирующими органами (по месту нахождения земельного участка), которые посылают (вручают) плательщику по месту его регистрации до 1 июля текущего года налоговое уведомление-решение о внесении налога, а платится такой налог физическими лицами в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения (п. 287.5 ст. 287 НКУ).
Физические лица несут ответственность за своевременное и полное погашение начисленного согласованного денежного обязательства по плате за землю, поэтому если они в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения не уплачивают согласованную сумму денежного обязательства, такие налогоплательщики привлекаются к ответственности в виде штрафа в размерах, установленных ст.126 НКУ.
Вместе с тем, на сумму налогового обязательства по плате за землю, не уплаченного в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения, насчитывается пеня в порядке, определенному ст.129 НКУ.