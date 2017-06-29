В Украине запустят обмен редких валют

Национальный банк разрешил украинцам обменивать безналичную и наличную валюту на любую другую, которая находится даже во 2 группе Классификатора валют. Это неконвертируемые денежные единицы, вроде российского рубля, турецкой лиры, бразильского реала.
Финансисты уже начали изучать страны, которые наиболее интересны для полноценного проведения расчётов в новых валютах. В первую очередь, скорее всего, запустят обмен валют Грузии и Турции, с которыми у нашей страны широкий туристический и торговый оборот.
Параллельно прорабатываются и новые возможности для обмена в Украине китайской валюты (входит в первую группу Классификатора НБУ). По мере развития международных сервисов почтовых доставок, заинтересованность юанем растёт.
Банкам необходимо время для установления корреспондентских отношений с банками в тех странах, с валютами которых они решат работать, чтобы предоставить клиентам полный спектр услуг. Скорее всего, линейка валют будет расширяться постепенно, и в долгосрочной перспективе, самые популярные валюты смогут войти в пакеты карточных продуктов. Возможно, удобным способом для этого станут мультивалютные карты.