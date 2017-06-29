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Донецкая таможня направила в бюджет более 1,8 млрд гривен

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Экономика / Финансы
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Донецкая таможня направила в бюджет более 1,8 млрд гривен

За пять месяцев 2017 года Донецкой таможней ГФС в Государственный бюджет Украины направлено 1 млрд 822 млн грн таможенных платежей, что практически на 528 млн грн, или на 41% больше, чем за аналогичный период 2016 года. При этом, в мае обеспечено поступление почти 511,3 млн грн таможенных платежей.

Среднемесячный за 5 месяцев 2017 года показатель перечисленных Донецкой таможней ГФС в госбюджет таможенных платежей составляет 364,4 млн грн, что в 1,4 раза, или на 100 млн грн больше прошлогодних показателей.

Практически неизменным остается перечень бюджетоформирующих товаров, которые импортируются для производственных потребностей мощнейших предприятий региона. Его возглавляет каменный уголь - 735,3 млн грн, или более 40% таможенных перечислений. В первую пятерку также входят: кокс - 193,8 млн грн, другие металлы и изделия из них - 181,3 млн грн, ферросплавы - 177,7 млн грн, огнеупорные материалы и изделия - почти 166 млн грн перечислений в государственный бюджет страны.

В результате проведения аналитической работы в направлении контроля чистоты декларирования дополнительно привлечено в бюджет более 42 млн грн таможенных платежей.

В соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, содружеством по атомной энергии и их государствами - членами, на протяжении января-мая текущего года таможней выдано 718 сертификатов формы EUR.1.

Благодаря стабильной работе основных бюджетоформирующих предприятий металлургической, угольной, машиностроительной и пищевой отраслей региона обеспечен рост уровня перечислений Донецкой таможней ГФС таможенных платежей в государственную казну на протяжении всего отчетного периода.


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