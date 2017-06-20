Должностные лица УЗ нанесли государству убытков на 10 млн долл - СБУ

Генеральная прокуратура Украины по оперативному сопровождению СБУ проводит досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ПАО "Укрзализныця". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Действуя в интересах российских горно-обогатительных холдингов и экспедиторских компаний, они безосновательно пересмотрели тарифные условия, значительно занизив их. Тем самым государству нанесен ущерб на более чем 10 млн долл.", - говорится в сообщении.
Как сообщается, правоохранители провели ряд обысков по местам работы и жительства причастных к противоправной деятельности лиц.
"Полученные в ходе следственных действий данные свидетельствуют о влиянии со стороны так называемых "смотрящих" на принятие решений руководством ПАО "Украинская железная дорога". Такие действия приводили к нанесению вреда интересам государства и получения сверхприбылей российскими финансово-промышленными группами", - сообщает спецслужба.
Также СБУ установила проведения отдельными лицами несанкционированных переговоров от имени "Укрзализныци" на территории Российской Федерации.
МинПром