Опубликована зарплата на заводе "Силур" в Харцызске

Сегодня, в группе "Типичная Макеевка" была опубликована "табулька" работника Харцызского сталепроволочно-канатного завода «Силур».
Как видно на "табульке", рабочему завода была насчитана заработанная плата за май месяц в размере 2184,75 р. из этой суммы был удержан "подоходный налог" и общая сумма к выдаче составила - 1900 рублей.
Как пишут пользователи, такая маленькая зарплата связана с тем, что на заводе нет работы, однако сегодня руководство завода заявило о запуске цехов по производству сетки, а также стабилизрованной пряди и проволоки для строительства. Также по словам "главы республики" Александра Захарченко, завод обеспечен производственными мощностями на 100%.