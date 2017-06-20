Донетчина недополучила 1,5 млрд гривен компенсаций за субсидии

Местные органы исполнительной власти на территории Донецкой области в течение прошлого года и первого квартала 2017 года недополучили более 1,5 млрд. грн по льготам и субсидиям населению, сообщает До ТеБе.
Об этом говорили на совещании представители Министерства финансов Украины, Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроительства и ЖКХ, передает Ассоциация городов Украины.
- В частности, по местным бюджетам Донецкой области кредиторская задолженность по льготам и субсидиям населению превышает 1,5 млрд. грн. Только городской бюджет Мариуполя получил более 300 млн. государственных средств, предназначенных на эти статьи расходов, - говорится в сообщении.
Всего, по информации Министерства финансов Украины, на 1 июня этого года сумма задолженности составляет около 33 млрд. грн. Сейчас Минфин работает над законопроектом о внесении изменений в Государственный бюджет Украины на 2017 год.
Предполагается дополнительно выделить 15 млрд. грн на погашение задолженности за предоставленные льготы и субсидии. Но эти средства поступят в местные бюджеты исключительно при условии проведения органами местного самоуправления перерасчетов избыточно начисленных субсидий.