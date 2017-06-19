Украина получит 55 млн евро на реформу управления финансами

Евросоюз в течение нескольких месяцев планирует выделить нашей стране 55 млн евро на повышение эффективности управления государственными финансами.
Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.
«Для того чтобы программа поддержки стала возможна, Евросоюз должен видеть политическую волю власти в обеспечении условий эффективного выполнения Счётной палатой Украины своих заданий», — отметил он.
Кроме того, парламент должен рассматривать все отчёты Счётной палаты и отслеживать их выполнение. Представитель ЕС подчеркнул, что Счётная палата должна работать в Украине в соответствии с высшими стандартами внешнего аудита.