В НБУ обсуждают украинскую криптовалюту

Национальный банк Украины ранее делился намерением эмитировать электронные деньги на базе Blockchain-технологии уже в VI квартале 2017 года. Однако, похоже, что этот процесс приостановлен.
Как заявил на конференции Insurance NEXTua директор департамента стратегий и реформирования НБУ Михаил Видякин, они ещё не определились относительно возможности введения и использования в Украине собственной криптовалюты.
«В НБУ сейчас идёт дискуссия: возможна ли третья форма денег. В Украине есть наличные деньги, есть безналичные. Теперь обсуждается вопрос, может ли быть третья форма — электронные деньги, не привязанные к банковским или другим финансовым учреждениям. Возможно, в ближайшем будущем это решение будет принято», — уточнил он.