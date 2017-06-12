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В мае фискальная служба Донетчины предоставила 14 тысяч административных услуг

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Экономика / Финансы
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В мае фискальная служба Донетчины предоставила 14 тысяч административных услуг

С начала 2017 года зафиксировано свыше 815 тыс. обращений представителей бизнеса и граждан в налоговые органы фискальной службы Донецкой области за получением административных, консультативных и информационных услуг, из них в мае т.г. - свыше 80,8 тыс. обращений. В мае 2017 года налоговыми органами фискальной службы области предоставлено свыше 14 тыс. административных услуг, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 26,9%.

Выдача карточки налогоплательщика и внесение в паспорт гражданина Украины данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков остается наиболее популярной административной услугой, которую предоставляет фискальная служба Донетчины. В мае 2017 года граждане получили 7669 таких карточек, их удельный вес от общего количества полученных в отчетном месяце админуслуг - 54,5%.

Также востребованными у субъектов хозяйствования в мае были административные услуги по регистрации книг учета расчетных операций - 1342 (9,5%), предоставлению выписки из реестра плательщиков единого налога - 1061 (7,5%), регистрации плательщика единого налога - 785 (5,6%), регистрации книги учета доходов и книги учета доходов и расходов плательщикам единого налога - 672 (4,8%) и другие.

Главным управлением ГФС в Донецкой области в мае 2017 года предоставлено 742 админуслуги: выданы 693 лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями (из них 413 и 280 лицензий соответственно), две справки о внесении места хранения алкогольных напитков и табачных изделий в Единый государственный реестр мест хранения, а также 47 регистрационных номеров учетной карточки налогоплательщика.


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