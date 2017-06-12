Военные госпитали Донетчины получили лекарства и медицинское оборудование на 500 тыс. гривен

Благотворительную помощь военнослужащим в Донецкой области передал Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.
Благотворительный Краматорский округ Киевского патриархата УПЦ протоиерей Константин посетил военный госпиталь в Часов-Яре. Передал медикам лекарства, медицинское оборудование, футболки для раненых бойцов. В частности, среди помощи является мобильный электрокардиограф, стерилизатор и другое современное оборудование.
- Мы были здесь у бойцов зимой, когда освящали часовню. Бойцы и медики говорили, чего не хватает. Сегодня мы передаем эту помощь. Это приобретено за средства патриарха Филарета, а также верующих со всей страны, которые молятся за наших бойцов на передовой, - поделился протоиерей Константин.
Общая стоимость помощи составляет почти полмиллиона гривен.
До ТеБе