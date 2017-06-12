Лента новостей

13:05
В мае фискальная служба Донетчины предоставила 14 тысяч административных услуг
13:00
Донетчина: поступления экологического налога увеличились вдвое
12:19
В Дружковке задержали мужчину за попытку дать взятку полицейскому
12:13
Военные госпитали Донетчины получили лекарства и медицинское оборудование на 500 тыс. гривен
10:51
Введение стандарта «Евро-6» в Украине отложено
10:15
Жебривский: «Сегодня главный вопрос обеспечить жителей области питьевой водой»
10:12
В Горняке, сын насмерть забил молотком собственную мать
08:46
В Константиновке дорога ушла под землю
00:52
США призвали прекратить столкновения на Донбассе
00:40
В Мариуполе открылся пляж для людей с инвалидностью
22:46
Чем будет питаться человечество через 50–100 лет?
22:43
Каникулы в Греции
22:33
Как правильно выбрать питание для новорожденных
22:15
Прогнозы на спорт, возможно ли заработать?
21:46
В Покровске отметили День Европы
22:50
Нацкомиссия одобрила повышение тарифов на воду для Донетчины
14:19
В ЕС недовольны с предложением о старых загранпаспортах для жителей Донбасса и Крыма
13:49
Дети из прифронтовых сел Донецкой области отдохнут в Греции
13:39
Оперативная замена стекла Meizu M2 mini – рассказывает multiservice.com.ua
11:31
380 тыс. человек Донецкой области получают воду по часам
11:19
Возле центральной библиотеки Донецка проведут продовольственную ярмарку
11:06
Южнодонбасский водовод должны запустить сегодня
10:59
В Славянске задержали отчима-педофила, который в течение трех лет издевался над падчерицей
21:35
В Святогорске прошел Международный конкурс "Созвездие Святогорья"
18:24
Жителям Торецка угрожают шершни
15:12
За проявленную отвагу и профессионализм награждены сотрудники Донетчины спецподразделения «Фантом»
14:48
Кураховская ТЭС готовит энергоблоки к летним нагрузкам
14:45
Людмила Быченко провела встречу с жителями села Первое Мая
13:22
Однокомнатная квартира: как сдать в аренду?
12:38
В ДТП вблизи Мариуполя пострадали четыре человека, двое из них - дети
11:49
В Краматорске СБУ разоблачила начальника отдела горсовета на вымогательстве денег от переселенцев
11:43
Мариупольский порт впервые перевалил импортный известняк
11:34
Донецкая область осталась без водоснабжения
11:24
Качественная зерносушилка – залог сохранности урожая!
11:09
Реорганизация и капитализация банков
01:56
В Бахмуте на 8 миллионов простимулируют общественную активность
01:44
Лазерное удаление шрамов и рубцов - безопасное решение возникшей проблемы
23:49
В ДНР и ЛНР отключили Vodafone Украина
22:45
Женские купальники
16:32
ДФС под обстрелом, персонал эвакуирован
16:23
В Покровске вновь попытаются отпраздновать День Европы
13:30
В Северодонецке планируют построить для переселенцев дома на 230 квартир
13:25
На Втором донецком водопроводе проходят ремонтные работы
12:50
Территорию вокруг «Донбасс Арены» начали приводить в порядок
12:36
В Краматорске состоится VII рок-фестиваль «Я маю власну думку»
Все новости

Архив публикаций

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

Военные госпитали Донетчины получили лекарства и медицинское оборудование на 500 тыс. гривен

0
92
Экономика / Финансы
0
Военные госпитали Донетчины получили лекарства и медицинское оборудование на 500 тыс. гривен

Благотворительную помощь военнослужащим в Донецкой области передал Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

Благотворительный Краматорский округ Киевского патриархата УПЦ протоиерей Константин посетил военный госпиталь в Часов-Яре. Передал медикам лекарства, медицинское оборудование, футболки для раненых бойцов. В частности, среди помощи является мобильный электрокардиограф, стерилизатор и другое современное оборудование.

- Мы были здесь у бойцов зимой, когда освящали часовню. Бойцы и медики говорили, чего не хватает. Сегодня мы передаем эту помощь. Это приобретено за средства патриарха Филарета, а также верующих со всей страны, которые молятся за наших бойцов на передовой, - поделился протоиерей Константин.

Общая стоимость помощи составляет почти полмиллиона гривен.

До ТеБе


Похожие публикации

16-05-2017
На новое оборудование городской больницы в Мариуполе потратят более 14 млн. гривен
5-04-2017
В Волновахской районной больнице появилось новое медицинское оборудование
8-11-2016
Дружковские больницы получили медицинское оборудование на 15 млн. гривен
19-07-2016
Донецкая область получила медицинское оборудование от благотворительного фонда
21-08-2015
Каждый день в Днепропетровск привозят полсотни раненых украинских военных
28-10-2014
Казаки доставили в Донецк медицинское оборудование из Екатеринбурга (ФОТО)

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх