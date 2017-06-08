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В Бахмуте на 8 миллионов простимулируют общественную активность

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Экономика / Финансы
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В Бахмуте на 8 миллионов простимулируют общественную активность

В Бахмуте (до переименования Артемовск, Донецкая обл.) депутаты городского совета планируют в июне принимать целевую Программу содействия развитию гражданского общества. Программа рассчитана до 2020 года и на ее финансирование заложена значительная сумма – 7,5 млн грн.

Цель Программы: создание условий для развития гражданского общества, повышение эффективности коммуникации местной власти с обществом, обеспечение участия граждан в формировании и реализации государственной и региональной политики, стимулирование общественной активности.

Чтобы ввести Программу в действие, власти хотят проводить ежегодные городские форумы молодежи и общественных инициатив, тренинги для инициативных групп граждан. На их организацию планируют выделять от 2 тыс. грн до 20 тыс. грн ежегодно.

В бюджете также заложена сумма в более 1 млн грн на городские органы самоорганизации населения. Предположительно это будет зарплата квартальных и содержание их офисов. Общественным организациям выделят около 120 тыс. грн в год, в проекте затраты не расшифрованы.

Грантовый конкурс проектов местного развития в 2018 году заменят на Бюджет участия.

Вечерний Бахмутъ



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