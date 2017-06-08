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На Донетчине будут стимулировать развитие гражданского общества

В Бахмуте на 8 миллионов простимулируют общественную активность

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