«Фантом» предотвратил незаконную перевозку товаров в ДНР на 64 тысячи гривен

Не смотря на временное прекращение перемещения грузов через линию разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей, утвержденное Советом национальной безопасности и обороны Украины в марте текущего года, отдельные граждане не оставляют попыток ввоза на временно оккупированную территорию Донецкой области товаров коммерческого назначения.
Так, 02 июня 2017 года первым отделом управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО ГУ ГФС в Донецкой области («Фантом») во время контроля за перемещением товаров через линию разграничения на КПВВ «Гнутово» был проведен осмотр автомобиля «VOLKSWAGEN CADDY», который направлялся в г. Донецк. Во время осмотра транспортного средства сотрудниками подразделения была выявлена трикотажная одежда (в ассортименте) на сумму 23,0 тыс. гривен, которую гражданин С намеревался незаконно перевезти на временно оккупированную территорию для дальнейшей реализации.
Сотрудниками того же подразделения 03 июня 2017 года на КПВВ «Гнутово» во время осмотра автомобиля «OPEL OMEGA» под управлением гражданина Ф, который направлялся на неконтролируемую территорию, выявлено 77 упаковок биологически активных добавок ориентировочной стоимостью 40,9 тыс. гривен.
Относительно граждан по данным фактам составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 204-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы для принятия решения согласно действующего законодательства направлены в суд.