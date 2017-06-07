Донетчина: поступления в сводный бюджет на 46% превысили прошлогодние

В ноябре в Донецкой области зафиксирован рекордный уровень поступлений в сводный бюджет страны

Бизнес Донетчины ежемесячно обогащает сводный бюджет страны на более чем 1 миллиард гривен

Поступления в бюджет страны от плательщиков Донетчины на 30% больше, чем в прошлом году