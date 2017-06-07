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Донетчина: поступления в сводный бюджет на 46% превысили прошлогодние

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Экономика / Финансы
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Донетчина: поступления в сводный бюджет на 46% превысили прошлогодние

По результатам работы в течение первых пяти месяцев 2017 года специалистами фискальной службы Донецкой области обеспечено поступление в сводный бюджет страны в сумме свыше 6,7 млрд грн, что на 45,2%, или на 2,1 млрд грн, превышает прошлогодние поступления.

Так, перевыполнение января-мая 2017 года наблюдается как в поступлениях в Государственный бюджет страны - почти 2,9 млрд грн, так и по платежам в местные бюджеты области - свыше 3,8 млрд гривен.

Значительный прирост налоговых поступлений, в первую очередь, происходит благодаря согласованной и конструктивной работе специалистов фискальных органов Донецкой области, а также благодаря осознанию бизнесом важности своевременной уплаты всех надлежащих платежей.

В разрезе налоговых инспекций Донетчины наибольшие поступления в сводный бюджет страны принадлежат Мариупольской ОГНИ, а именно 2,0 млрд грн, или 29% от всех поступлений по области.

Лидерами среди основных источников формирования сводного бюджета страны на Донетчине остаются:

налог на доходы физических лиц - 3,3 млрд грн (49%);

налог на прибыль предприятий - свыше 878 млн грн (13%);

налог на добавленную стоимость - почти 800 млн грн (12%).

Руководство Главного управления ГФС в Донецкой области выражает свою благодарность и уважение всем добросовестным налогоплательщикам региона, потому что именно благодаря Вам наша область и Государство в целом беспрестанно укрепляет свою экономику, а следовательно - и уровень жизни наших граждан.



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