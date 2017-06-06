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В ДНР могут появиться иностранные банки

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Экономика / Финансы
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В ДНР могут появиться иностранные банки

Сегодня, на международной конференции, председатель ЦРБ самопровозглашенной ДНР Ирина Никитина заявила, что «власти республики» уже начали переговоры с дружественными странами по поводу открытия иностранных банков на территории ДНР.

По словам Никитиной, в «республике» могут появиться отделения банков тех стран, которые признали «независимость» ДНР. Уже скоро должны произойти какие-то изменения.

Благодаря такому решению, банковская система ДНР сможет конкурировать с другими банками, что создаст конкурентную среду в этой сфере.
Стоит отметить, что «независимость» самопровозглашенной ДНР признала только непризнанная Южная Осетия и другая «республика» Донбасса – ЛНР.


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