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Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики провели переговоры с официальными властями города и области

Убытки банков за год достигли 78 миллиардов

Между ДНР и Украиной может появиться пассажирское ЖД сообщение

Южная Осетия готова к сотрудничеству с ДНР и ЛНР

В ДНР могут появиться иностранные банки

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