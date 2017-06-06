МВФ утвердил пенсионную реформу для украинцев

Международный валютный фонд утвердил правительственный законопроект о реформировании пенсионной системы, который теперь предстоит принять депутатам Верховной Рады.
Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины. "Точку в переговорном процессе поставил премьер-министр, который непосредственно участвовал в переговорах с председателем миссии МВФ Рональдом ван Роденом", – отмечается в сообщении.
Ранее со ссылкой на источники сообщалось, что МВФ не согласовал правительственный законопроект о пенсионной реформе. Позднее Всемирный банк согласовал данный законопроект.
Напомним, правительство во главе с Владимиром Гройсманом намерено повысить страховой стаж для выхода на пенсию с 15 до 35 лет с целью уменьшить число получающих пенсию украинцев и сократить пенсионные выплаты.
МинПром