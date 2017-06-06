ДонОГА выделит 1 млн. гривен на гранты по исследованию истории края

Донецкая областная государственная администрация совместно с Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания выделит гранты для создания репортажей и исследований по истории Донбасса. Об этом заявил председатель ДонОГА Павел Жебривский в Краматорске во время торжеств по случаю Дня журналиста, сообщает До ТеБе.
- Совместно с Юрием Артеменко (председатель Нацсовета), мы приняли решение, что для репортажей, для короткометражных фильмов или для исследований исконной украинской истории Донетчины мы выделим на гранты в этом году один миллион гривен, - заявил Павел Жебривский.
Однако, как признался Жебривский, это решение пока неоформленное, но в ближайшее время журналисты получат условия конкурса и смогут принять в нем участие.