ДонОГА выделит 1 млн. гривен на гранты по исследованию истории края

В следующем году на инфраструктуру Донетчины потратят 10 миллиардов

Глава ДонОГА поздравил паралимпийцев Донбасса и вручил им денежные премии

Донецкая ОГА совместно с ПРООН определили города и общины, которые будут принимать участие в «Программе обменов»