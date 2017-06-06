ЕБРР раздаёт ваучеры

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ЕБРР прогнозирует Украине два года без экономического роста

ЕБРР вложит 7 млн евро в строительство крупнейшего биогазового завода в Украине

ЕБРР прогнозирует падение ВВП Украины в 2014 году на 9%

Украина стала второй в мире по кредитам ЕБРР

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