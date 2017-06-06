ЕБРР раздаёт ваучеры

В марте Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) запустил в Украине программу климатических инновационных ваучеров. Стартапы, готовые предложить новые климатические технологии и внедряющие подобные решения, получат 1 млн евро. Эта сумма будет распылена на 50 компаний, а дополнительное финансирование им придётся привлекать самостоятельно.
Климатическая перезагрузка
Раздавать деньги просто так не принято: это «просто так» должно отбиться с лихвой. Рынок климатических инноваций, по данным Bloomberg, — один из самых растущих в мире. В 2016 году инвестиции в него выросли более чем на $2 трлн и достигли $8,7 трлн.
Рамки нового магистрального тренда заданы подписанным в прошлом году Парижским климатическим соглашением, которое определяет стратегии низкоэмиссионного экономического развития мира и перехода к циклической экономике до 2050 года. Это новое направление позволяет прибыльно «пристроить» триллионы свободных долларов и обеспечить загрузку предприятий, работающих на технологическое и инфраструктурное перевооружение мира.
По прогнозам IFC, до 2030 года в развивающихся странах будет создан сектор инвестиционных возможностей на общую сумму $23 трлн. Частью этого огромного рынка может стать Украина. Но в каком статусе?
Плюс ваучеризация всей страны
Климатические инновационные ваучеры — форма инновационных ваучеров, которые были испытаны в Евросоюзе в 1990-е. Первые исследовательские ваучеры были опробованы в 1997 году в Нидерландах. Рассчитаны они на стимулирование деятельности малых инновационных предприятий и позволяют связать новаторов с научными центрами, обеспечивая коммерчески выгодное взаимодействие науки и бизнеса.
Схема такая. У новатора есть идея и, возможно, прототип, но нет возможности оплатить научную экспертизу или исследования, необходимые для доработки продукта. Защитив свою заявку, он получает ваучер и заказывает интеллектуальные услуги в исследовательских центрах, список которых формируется эмитентом ваучеров. Выпускает ваучеры уполномоченное государством ведомство, которое и оплачивает работы.
Второе поколение ваучеров предполагает более широкие возможности по доработке инновационных продуктов малого бизнеса, в том числе бизнес-консультирование, патентование и т. д. Некоторые схемы инновационных ваучеров (а их в ЕС насчитывается уже около 2 десятков) предполагают господдержку новаторов. В Украине финансировать проект будет не государство, а ЕБРР, администратором выступает Greencubator.
На кого поработаем?
В 2016 году Украина вошла в трёхлетнюю программу FINTECC от ЕБРР — по передаче зелёных технологий. Финансируют её Глобальный экологический фонд (ГЭФ) и Инвестиционный фонд соседства ЕС (NIF) — $7 млн и 4 млн евро соответственно. Инновационную часть программы, а именно «Климатические инновационные ваучеры», ЕБРР проводит в Украине в партнёрстве с Greencubator. Финансирует её NIF.
«Часто для выхода на новые для себя рынки, для расширения своей деятельности, компаниям не хватает совсем немного: сделать промышленный дизайн продукта, провести прикладное исследование, разработать критически важный IТ-компонент. Наша задача — дать возможность компаниям реализовать такие проекты», — поясняет сайт администратора проекта.
Получателями грантов могут стать 50 украинских компаний, внедряющих технологии сокращения выбросов углерода, а также те, кто разрабатывает подобные технологии. Большинство победителей конкурса получат в среднем около 20 тыс. евро. Тем, чьи проекты могут стать прорывом, ЕБРР предложит один из пяти мегаваучеров на сумму до 50 тыс. евро.
Однако стартапы на стадии идеи инвесторы не рассматривают, — получить гранты смогут только те, кто уже работает по своему направлению не менее 2 лет. Претенденты должны софинансировать не меньше 25 % инновационного ваучера; те, кто может дать больше, — в приоритете. Долевое участие в проектах не предусматривается, но и суммы грантов невелики. При таких инвестициях продукт на рынок не вывести и не масштабировать до успешного производства. Вероятнее всего, разработанный, запатентованный и признанный коммерчески эффективным продукт будет выведен в производство сторонними, неукраинскими компаниями, работающими в рамках тренда на зелёное перевооружение.
Как это работает, показывает деятельность Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). В прошлом году банк инвестировал 298 млн евро в климатические проекты в 8 провинциях Китая, а в этом году выдаст уже 500 млн евро на повышение энергоэффективности КНР. Основным условием открытия таких кредитных линий является использование определённых технологий, технических решений и оборудования донора. Сомневаться в том, что китайцы со временем выпустят собственные аналоги высокотехнологичной продукции и наладят их масштабное производство, не приходится. КНР поднялась именно на заимствованиях и локализации зарубежных производств.
Продадим идеи. Дёшево
«Зелёные» инвестиции наиболее чувствительны к долгосрочной процентной ставке. При росте процентной ставки на 1 % объём инвестиций падает примерно на 10 %. Капиталоёмкость повышает и высокая доля интеллектуального труда.
Украина стала первой из 36 стран проекта FINTECC. Этот можно считать сравнительной оценкой отечественного интеллектуального потенциала. Будет ли он работать на Украину? В развитых странах связующую роль между стартапами, научными учреждениями и бизнесом выполняют технопарки, — так разработки имеют шанс остаться в стране происхождения идеи. Когда система не работает, мы продаём идеи задёшево, а потом втридорога покупаем основанный на них продукт.
О необходимости создания технопарков в Украине недавно вспомнил и премьер Владимир Гройсман. И создал рабочую группу по урегулированию деятельности индустриальных и технопарков. Этот вопрос у нас «регулируют» ещё с 1990-х, есть законодательство и технопарки. Но локомотивом экономики они так и не стали…
Zavarnik