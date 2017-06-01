На жилье для переселенцев необходимо не менее 5 млрд долл., – Тука

Для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц необходимо как минимум 5 млрд долл. Такие цифры озвучил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью «112.ua».
«Могу сказать, что по самым оптимистичным прогнозам, для того, чтобы хоть каким-то образом обеспечить переселенцев жильем, для этого необходимо минимум 5 млрд долл. Таких денег, конечно, в бюджете нет и не будет в ближайшее время. Бюджет у нас дефицитный. Поэтому мы инициировали и создали мультипартнерский трастовый Фонд для восстановления Донбасса, который будет наполняться нашими партнерами со всего мира. Это как государственные структуры, так и международные благотворительные организации. Я надеюсь, что, может быть, даже к осени начнутся первые поступления. Мы ведем переговоры, и таким образом строятся отношения, так что определенный оптимизм у меня в этом вопросе есть», – отметил Тука.