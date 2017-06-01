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Тука понял, что нужно для деоккупации Донбасса

Тука пообещал выплаты переселенцам в течении двух недель

В Мариуполе переселенцев выселяют из интерната

В Украине решат, давать ли биометрические паспорта жителям ЛДНР или нет

На жилье для переселенцев необходимо не менее 5 млрд долл., – Тука

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