Внешнеторговый оборот Донецкой таможни ГФС превысил 1,2 млн долларов

В течение января-апреля 2017 года в Донецкой таможне ГФС оформлено почти 14,5 тыс. таможенных декларации всех типов, что на 465 деклараций, или на 3%, больше аналогичного периода прошлого года. Из них 10089 (70%) - экспортные, 2377 (16%) - импортные, 2027 (14%) - оформленные в других таможенных режимах.
С начала года в таможне провели оформление внешнеторговых операций 400 лиц. По сравнению с январем-апрелем 2016 года активность субъектов внешнеэкономической деятельности выросла на 9%. Практически половину всех субъектов хозяйствования составляют экспортеры, 38% - импортеры, 13% - те, которые осуществляли как экспортные, так и импортные операции. Тенденция увеличения количества субъектов, осуществляющих операции с товарами, которая наблюдается с июля 2016 года, сохраняется и на протяжении четырех месяцев текущего года.
Внешнеторговое обращение Донецкой таможни за четыре месяца 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличилось на 30% и составило 1 млрд 240 млн долларов. При этом, импортировано товаров на 231 млн дол., что на 24% больше, чем в прошлом году, экспортировано - на 1 млрд 10 млн дол., что на 32% больше прошлогоднего показателя. Позитивное сальдо внешнеторгового баланса составляет 779 млн долларов.
Фискальной службой значительное внимание уделяется упрощению таможенных процедур и сокращению времени, которое субъекты внешнеэкономической деятельности тратят на оформление товаров. Результатом работы таможни, направленной на улучшение сервиса, являются стабильные показатели среднего времени таможенного оформления импортных и экспортных грузов, которые составляют 59 мин. и 24 мин. соответственно.