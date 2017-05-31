НБУ расширяет проверки

Нацбанк расширил перечень индикаторов операций, требующих углублённого анализа и проверки банками. Это сделано в связи с недавним решением предоставить иностранным инвесторам возможность возвращать вложенные в Украине средства.
Если раньше было запрещено покупать и перечислять иностранную валюту, чтобы вернуть средства, полученные иностранными инвесторами от продажи корпоративных прав, определённых видов ценных бумаг, вследствие уменьшения уставных капиталов юридических лиц, выхода из хозяйственных обществ иностранных инвесторов, то с 12 июня эти операции разрешены.
В то же время для предотвращения оттока капитала через теневые схемы регулятор следит, чтобы эти операции соответствовали определённому перечню условий. Теперь проверке подлежат переводы физических лиц на сумму более 150 тыс. грн в эквиваленте (кроме социальных выплат, заработной платы нерезидентов и перевода на сумму до $50 тыс. с целью уплаты налогов, сборов и других обязательств).
При этом НБУ расширил перечень финансовых операций, не требующих анализа документов и информации. Теперь это операции по переводу средств за границу на основании индивидуальных лицензий НБУ и переводы средств от продажи листинговых ценных бумаг на украинских фондовых биржах. Также регулятор рекомендует «принимать достаточные меры для установления реальных владельцев юридических лиц».
Zavarnik