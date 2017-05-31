НБУ расширяет проверки

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Спецналог на операции с ценными бумагами могут отменить

Валютные ограничения и их оборотная сторона

В Донецкой области разоблачена схема уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 12 млн. гривен

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