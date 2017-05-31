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Донецкой таможней ГФС в Государственный бюджет Украины направлено более 1,3 миллиарда гривен

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Экономика / Финансы
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Донецкой таможней ГФС в Государственный бюджет Украины направлено более 1,3 миллиарда гривен

Донецкой таможней ГФС в течение января-апреля текущего года в Государственный бюджет Украины перечислено 1 млрд 311 млн грн таможенных платежей. При этом только в апреле обеспечено поступление платежей в размере почти 380 млн гривен. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил более 32%, или 318,2 млн гривен. Среднемесячный показатель перечисленных Донецкой таможней ГФС в госбюджет таможенных платежей за 4 месяца 2017 года составил почти 328 млн грн, что в 1,3 раза, или на 80 млн грн, больше прошлогодних показателей.

В ходе проведения таможенных формальностей, связанных с контролем чистоты декларирования, дополнительно привлечено в бюджет более 13,7 млн грн таможенных платежей.

В рамках проведения эксперимента по финансовому обеспечению реализации мероприятий по развитию автомобильных дорог общего пользования в специальные фонды соответствующих местных бюджетов Донецкой области направлена сумма ориентировочно в 70 млн гривен.

Специфика функционирования предприятий Донецкого региона определила и основу перечня бюджетоформуючих товаров: в январе - апреле 2017 года - это товары сырьевой группы, которые традиционно импортируются для собственных производственных потребностей предприятиями металлургической, угольной, машиностроительной и пищевой отраслей.

По результатам работы за четыре месяца 2017 года основным бюджетоформуючим товаром по Донецкой таможне ГФС является уголь - 38,9% от общих перечислений в госбюджет, или более полмиллиарда гривен. В первую пятерку основных бюджетоформуючих товаров также входят: другие металлы и изделия из них - 151,2 млн грн, ферросплавы - 136,4 млн грн, кокс - почти 123 млн грн, огнеупорные материалы и изделия - 116,5 млн грн перечислений в казну государства.

В соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, содружеством по атомной энергии и их государствами-членами на протяжении января-апреля текущего года таможней выдано 560 сертификатов формы EUR.1.

Наибольшее количество сертификатов выдано на товары, которые экспортированы в следующие страны ЕС, : Италия - 116 (свинец, сплав свинца, пшеница, масло подсолнечное нерафинированное, чугун передельный, плитка керамическая), Германия - 100 (сплавы свинца, халва подсолнечная, мед пчелиный, плитка керамическая, рубашки мужские), Румыния - 89 (аргон жидкий, халва подсолнечная, свинец, сплав свинца, валки прокатного стана),

Польша - 54 (свинец, сплав свинца, халва подсолнечная, шамот огнеупорный кусковой, шрот подсолнечный), Словения - 53 (свинец, сплавы свинца).


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