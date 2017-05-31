Донецкой таможней ГФС в Государственный бюджет Украины направлено более 1,3 миллиарда гривен

Почти 70 млн грн направили таможенники Донетчины на ремонт дорог области с начала года

Донецкой таможней ГФС в Государственный бюджет Украины направлено более полмиллиарда гривен

Четверть миллиарда гривен направила в госбюджет Донецкая таможня

По результатам 2016 года Донецкая таможня направила в бюджет почти 3,5 миллиарда гривен

Таможенные платежи Донецкой области пополнили госказну на 3,2 миллиарда гривен

Почти 1,9 млрд. гривен поступило в госбюджет от Донецкой таможни ГФС