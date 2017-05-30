Жители Славянска сэкономили 240 тыс. грн на «доступных лекарствах»

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Гипертоники будут бесплатно получать лекарства в аптеках

За прошедшие сутки в лечебные учреждения Славянска поступило четыре пациента с огнестрельными ранениями

Более 60 аптек Донецкой области присоединились к программе "Доступные лекарства"

В детсадах Славянска на треть повысят стоимость питания

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