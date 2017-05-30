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Жители Славянска сэкономили 240 тыс. грн на «доступных лекарствах»

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Экономика / Финансы
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Жители Славянска сэкономили 240 тыс. грн на «доступных лекарствах»

Аптекам Славянска (Донецкая обл.) было возмещено более 240 тыс. грн благодаря реализации правительственной программы «Доступные лекарства». Об этом сегодня, 30 мая, во время очередного аппаратного совещания рассказала начальник отдела здравоохранения Славянского городского совета Елена Джим.

«Прошло два месяца с начала реализации этой программы ("Доступные лекарства", – ред.), и за это время врачами ЦПМСП (Центр первичной медико-санитарной помощи, – ред.) было выписано 9286 рецептов, которые получили 3952 пациентов», – отметила Елена Джим.

Всего, по информации городского отдела здравоохранения Славянска, аптекам-участницам программы было передано более 240 тыс. грн реимбурсированных средств. То есть, именно столько компенсировал государственный бюджет за покупку медпрепаратов пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, диабетом II типа и бронхиальной астмой.

Донецкие Новости


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