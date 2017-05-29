За 4 месяца Мариупольский порт на треть увеличил налоговые отчисления

По данным отдела экономики и прогнозирования ГП «ММТП» за январь – апрель 2017 года Мариупольский порт уплатил 167,9 миллионов гривен налогов, что практически на треть (29,2%) превысило показатели аналогичного периода прошлого года.
В частности, за 4 месяца платежи ММТП в государственный бюджет составили 111,9 миллионов гривен, в местный бюджет – 26,6 миллионов гривен и в государственные целевые фонды – 29,4 миллиона гривен. Всего – 167,9 миллионов гривен. Для сравнения, за январь – апрель 2016 года Мариупольский МТП уплатил 129,9 миллионов гривен налогов в бюджеты всех уровней.
«В условиях продолжающейся АТО Мариупольскому порту удалось стабилизировать грузопотоки. Мы по-прежнему остаемся прибыльным предприятием, что позволяет стабильно выплачивать заработную плату сотрудникам и своевременно перечислять налоги в бюджеты всех уровней», - отметил директор Мариупольского порта Александр Олейник. Он также добавил, что ГП «ММТП» постоянно аккумулирует средства для инвестиций в развитие производственных мощностей и улучшение условий труда своих работников.