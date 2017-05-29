За 4 месяца Мариупольский порт на треть увеличил налоговые отчисления

Свыше 20 миллионов гривен поступило от владельцев недвижимости в местные бюджеты Донецкой области

«Артемсоль» в I квартале 2017 года пополнило бюджеты всех уровней на 72,6 миллиона гривен

«Артемсоль» в 2016 году пополнило бюджеты всех уровней на 316 миллионов гривен

«Артемсоль» за 11 месяцев пополнило бюджеты всех уровней на 286,7 миллионов гривен

С начала года местные бюджеты Донетчины получили свыше 2,3 миллиардов гривен

В 2015 году ГП «Артемсоль» пополнило государственный бюджет на 257 миллионов гривен