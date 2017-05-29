Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять комментарии к данной публикации.

В Кабмине назвали причины снижения цен на овощи и фрукты

Потребительские цены в апреле снизились на 0,8% по сравнению с 2012 годом - Госстатистики

В Донецкой области подешевел шоколад и подорожали сигареты

В Донецкой области дорожают фрукты и овощи и дешевеют яйца

Топ за неделю 1849 1087 971 861 691

Интересное