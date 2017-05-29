В Донецкой области дорожают фрукты и овощи и дешевеют яйца

С начала 2017 года несколько изменились цены на продукты в потребительской корзине жителей Донбасса. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.
В частности, по информации Госстатистики, в течение января-апреля 2017 года на территории Донецкой области больше всего выросли цены на масло, кисломолочную продукцию, фрукты и овощи. Зато значительно подешевели яйца.
- С начала года выросли цены на макаронные изделия - на 1,0%, рыбу и продукты из рыбы - на 2,8%, хлеб - на 4,3%, сахар - на 4,8%, молоко - на 5,4 %, мясо и мясопродукты - на 6,0%, масло - на 7,8%, кисломолочную продукцию - на 8,5%, фрукты - на 18,7%, овощи - на 28,7%. Подешевели в апреле 2017 года по сравнению с декабря 2016 года яйца - на 34,7%, рис - на 0,3%, - сообщает Госстатистики.
Напомним, в апреле средняя заработная плата в Донецкой области составила 6794 грн.
До ТеБе