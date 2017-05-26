Пенсионный возраст в ДНР поднимать не будут

Как сообщил "глава" самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, несмотря на то, что в "республике" тяжелые времена, пенсионный возраст поднимать не будут.
«Несмотря на сложную ситуацию, повышать пенсионный возраст мы не будем», -отметил Захарченко.
Также был задан вопрос относительно тарифов на жилищно коммунальные услуги, что будет с ними? На что Захарченко ответил, что и тарифы на ЖКХ также останутся неизменными.
Стоит напомнить, что в самопровозглашенной ДНР, женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет.