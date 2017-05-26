Пенсионный возраст в ДНР поднимать не будут

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С апреля украинкам могут снизить пенсионный возраст до 55 лет

Тарифы на воду в Донецке поднимать не будут

Пенсионный возраст в Украине повышать пока не будут

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