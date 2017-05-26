Украинцам станет труднее заработать на достойную пенсию

Если пенсионную реформу проведут, получить высокую пенсию украинцам будет сложнее. Об этом пишет газета "Сегодня".
Как отмечает издание, размер пенсии зависит от средней зарплаты по стране, собственной зарплаты, стажа и определяется по формуле: П = Зп * Кс, где П – размер пенси; Зп – заработная плата (средняя зарплата за три года до выхода на пенсии умноженная на коэффициент зарплаты и страховой стаж); Кс – коэффициент страхового стажа (зависит от стажа); Коэффициент зарплаты – соотношение между средней выплатой по стране и той, которую на тот момент получал пенсионер.
Так, если, к примеру, зарплата за выбранный период в два раза превышала среднюю по стране, то коэффициент зарплаты будет равен 2, если на 35% – 1,35. Чтобы узнать свой коэффициент стажа, нужно количество проработанных лет умножить на специальный коэффициент. Сейчас это – 1,35, однако в октябре его планируют снизить до 1.
К примеру, на данный момент человек, который получает 12 тысяч гривен (зарплата примерно в два раза выше средней) и проработал 35 лет, может рассчитывать на пенсию в 3538 гривен, а в октябре, после снижения коэффициента, этот же украинец получит пенсию размером всего 2364 гривни. Как рассказывает эксперт в сфере пенсионного обеспечения Лидия Ткаченко, те украинцы, которые еще не вышли на пенсию, от нововведения пострадают больше всех.
Эксперты поясняют: для получения высокой пенсии необходимо как минимум 35 лет стажа и зарплатв, размер которой значительно превышает среднюю по стране. В действующем законодательстве есть норма, согласно которой те, кто примет решение позже выйти на пенсию, могут рассчитывать на дополнительную надбавку. Если выйти на пенсию раньше 65 лет, но позже 60, за каждый лишний месяц работы положена надбавка в 0,5%. Если "отложить" пенсию до 65 лет, то можно рассчитывать на надбавку в 0,75% за каждый месяц. К примеру, пенсионер, который заработал пенсию в 3000 гривен, но принял решение выйти на заслуженный отдых в 63 года, может рассчитывать на выплату в 3540 гривен.