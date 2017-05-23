Краматорские пограничники получили техническую помощь на 52 млн. гривен

С момента создания Краматорским пограничным отрядом была получена техническая помощь, общий бюджет которой составил около 52 млн. грн.
Для улучшения условий работы пограничников, правительством Канады и нескольких европейских государств были предоставлены тактические жилеты с защитными пластинами, ремни, а также шлемы, баллистические маски и перчатки разных размеров. Около 50 единиц бронированной автомобильной и специальной техники различных марок, более 1300 единиц приборов радиационной, химической и биологической защиты и наблюдения.
Благодаря технической помощи, которая является важным фактором к улучшению и укреплению потенциала государственной пограничной службы, удалось увеличить эффективность работы пограничных нарядов и укрепить безопасность персонала при выполнении боевых задач на линии соприкосновения.