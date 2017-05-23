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Краматорские пограничники получили техническую помощь на 52 млн. гривен

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Экономика / Финансы
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Краматорские пограничники получили техническую помощь на 52 млн. гривен

С момента создания Краматорским пограничным отрядом была получена техническая помощь, общий бюджет которой составил около 52 млн. грн.

Для улучшения условий работы пограничников, правительством Канады и нескольких европейских государств были предоставлены тактические жилеты с защитными пластинами, ремни, а также шлемы, баллистические маски и перчатки разных размеров. Около 50 единиц бронированной автомобильной и специальной техники различных марок, более 1300 единиц приборов радиационной, химической и биологической защиты и наблюдения.

Благодаря технической помощи, которая является важным фактором к улучшению и укреплению потенциала государственной пограничной службы, удалось увеличить эффективность работы пограничных нарядов и укрепить безопасность персонала при выполнении боевых задач на линии соприкосновения.
Краматорские пограничники получили техническую помощь на 52 млн. гривен
Краматорские пограничники получили техническую помощь на 52 млн. гривен
Краматорские пограничники получили техническую помощь на 52 млн. гривен


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