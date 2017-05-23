Что стоит за пенсионной реформой от Гройсмана

Гройсману, скорее, нужно не реформу сделать, а хорошую имитацию, чтобы потом можно было бы в мемуарах записать «мы хотели, как лучше, а получилось, как всегда».
Можно понять Владимира Гройсмана в том, что делать пенсионную реформу, а тем более реально повышать пенсии украинцам, дело не благодарное. Вот Азаров до Майдана регулярно повышал украинцам пенсии. Все закончилось тем, что потом под крики и улюлюкание его выгнали с Украины. Поэтому и Гройсману, скорее, нужно не реформу сделать, а хорошую имитацию, чтобы потом можно было бы в мемуарах записать «мы хотели, как лучше, а получилось, как всегда».
Никто не спорит, что в Украине, где большая часть экономики в «тени», а коррупция среди всех уровней госчиновников просто-таки зашкаливает, сделать нормальные и адекватные пенсии сложно. Постоянно не хватает денег в Пенсионном фонде. А все разговоры о том, что Пенсионная реформа сделает чудо, это скорее обычные разговоры, чем реальность.
Судите сами, главная «фишечка» Пенсионной реформы Гройсмана это повышение необходимого страхового пенсионного стажа до 35 лет для мужчин (сейчас 25 лет) и 30 лет для женщин (сейчас 20 лет). Другими словами, Гройсман с точки зрения пиара не хочет повышать срок выхода на пенсию, но он фактически за счет увеличение на десять лет необходимого страхового пенсионного стажа заставляет украинцев работать все дольше и дольше, чтобы получить хотя бы минимальную пенсию. Потому, что, если человек отработает необходимый минимальный страховой пенсионный стаж он будет иметь право на получение минимальной пенсии, которая сейчас находится на уровне африканских стран и нет никакой уверенности, что через тридцать лет что-то существенно поменяется.
Что касается самого размера пенсий, то уже сейчас Украины нарушаем все мыслимые и не мыслимые международные конвенции и соглашения ООН и Международной организации труда. Согласно рекомендаций МОТ, средняя пенсия не может быть меньше 40% средней зарплаты по стране. Но в Украине - средняя пенсия всего 1832 грн, а должна быть, как минимум 2700 грн. И Пенсионная реформа от Гройсмана, как раз это все не планирует менять.
Есть общий набор лозунгов, что в случаи повышение необходимого страхового пенсионного стража украинцы массово будет требовать от работодателей, чтобы их официально оформляли на работе и плати все налоги и ЕСВ. Это и должно стимулировать рост поступление в ЕСВ и, как результат и уменьшение дефицита пенсионного фонда. В это слабо верится. Ибо работодатели смогут платить «по белому», только за счет роста цен или за счет сокращение сотрудников. И то и другое не решить проблему пенсионеров. Если цены будут расти ускоренными методами, то не исключено, что в будущем даже пенсия в десять тысяч будут жалкие копейки.
Стоит напомнить, что пенсионная реформа нашего Кабмина предлагает запретить выход на досрочную пенсию лицам, которые работают на вредных производствах. Предполагается, что работодатели будет за это больше перечислять денег в Пенсионный фонд, и в будущем эти пенсионеры, если они доживут до пенсии, будет больше получать. Слабая надежда. Скорее, это желание Гройсмана, чтобы как можно больше украинцев не дожило до пенсии и вот тогда дефицит Пенсионного фонда удастся уменьшить.
Сам подход Пенсионной реформы Гройсмана абсурдный. Согласно его логики, главное это заставить как можно дольше украинцев работать, чтобы на пенсию выходили в более поздние сроки. Но в Украине, если это Гройсман не знает, большой уровень безработицы. Поэтому принуждение украинцев к более длительному периоду трудовой деятельности может просто стимулировать рост безработицы, прежде всего для молодых людей. Для них не будет просто мест для работы, так как старшее поколении, по задумке Гройсмана, будет все больше и больше работать.
Если уже действительно нужно было бы сделать Пенсионную реформу, то нужно было бы пойти другим путем. Наконец запустить накопительную пенсионную систему второго уровня. Чтобы работающие и прежде всего молодые люди начали накапливать ЕСВ на своем персональном пенсионном счете. В результате, чем выше зарплата и дольше человек работает, тем больше у него будет пенсия в будущем. Вот это действительно был бы стимул и работать «по белому» и работать долго и делать хорошую карьеру. Для того, чтобы защитить деньги пенсионного фонда от девальвации, достаточно принять закон, который обязан как минимум 50% денег фонда хранить в валютных ценных бумагах Украины или США, а можно и ЕС. В результате, никакая девальвация будет не страшна даже через тридцать лет.
Что же касается существующих пенсионеров и тех кому уже скоро выходить на пенсию, то к ним нужно применить классический метод «кейнсианства». Это когда за счет денег госбюджета, фактически эмиссии гривны, ежемесячно пенсия повышается на 100-150 грн и так до тех пор, пока она не будет 50% от средней заработной платы по стране. По мере роста средней зарплаты автоматически повышать и пенсии, чтобы покупательная способность украинских пенсионеров была на высоком уровне. А это будут самые активные покупатели украинских продуктов и товаров. Как результат, эти эмиссионные деньги будут стимулировать не только торговлю в Украине, но и самое главное - производство. В результате, вместе с ростом пенсий вырастет и экономика. Вот тогда действительно можно достичь такого уровня, когда Пенсионный фонд будет бездефицитным и тогда уже можно будет повышать и повышать пенсии в Украине, пока они не превысят уровень ЕС.
Александр Охрименко - Экономист