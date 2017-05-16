На новое оборудование городской больницы в Мариуполе потратят более 14 млн. гривен

В урологическое отделение Мариупольской больницы № 1 городская власть планирует приобрести современное медицинское оборудование на сумму 14,5 млн. гривен.
Новое оборудование, а именно: ультразвуковой модуль, операционный стол для урологических операций, мобильную рентген-телевизионную установку приобретут на средства городского бюджета.
- С тем современным оборудованием, которое у нас будет, наше отделение сможет проводить весь комплекс манипуляций и операций, которые только возможны в мире, - рассказала главный врач Мариупольской городской больницы №1 Лариса Мамаева, сообщает До ТеБе.
Сейчас в отделении урологии продолжается капитальный ремонт.