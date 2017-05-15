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На ремонт путепровода в Бахмуте потратят более 12 млн. гривен

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Экономика / Финансы
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На ремонт путепровода в Бахмуте потратят более 12 млн. гривен

В Бахмуте начат ремонт путепровода через железнодорожные пути по переулку Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Донецкой области, передает До ТеБе.

- Капитальный ремонт предусматривает усиление конструктивных элементов искусственного сооружения, восстановление асфальтобетонного покрытия, повышение грузоподъемности для обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов. Проектом предусмотрено устройство пешеходных тротуаров и подходов к ним, доступных для передвижения маломобильных групп населения, - рассказывают в пресс-службе САД.

По информации Службы автомобильных дорог в Донецкой области, стоимость капитального ремонта путепровода в Бахмуте составляет 12,4 млн. грн. Проект финансируется из областного бюджета.


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