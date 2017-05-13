Донетчина: по фактам легализации доходов сотрудниками фискальной службы подготовлено 26 материалов

С целью недопущения использования средств из бюджета вне правового поля Главным управлением ГФС в Донецкой области продолжаются мероприятия по выявлению, анализу и организации проведения проверок лиц, осуществляющих финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.



В течение января-апреля 2017 года по результатам изучения деятельности субъектов хозяйствования Донецкой области сотрудниками управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГФС в Донецкой области подготовлено и передано в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовного кодекса Украины 26 материалов по фактам легализации доходов, полученных преступным путем, из них 12 было составлено в сфере государственных закупок.



В результате рассмотрения материалов с признаками уголовных правонарушений, которые были направлены в правоохранительные органы, 9 материалов присоединено к уголовным производствам (в т.ч. за апрель 2017 - 4 материала) и 17 уголовных производств (в т.ч. за апрель 2017 года – 8 уголовных производств) на сумму свыше 87 млн гривен учтено в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР).



Из материалов, составленных в сфере государственных закупок, 6 материалов (в т.ч за апрель 2017 - 2 материала) было присоединено к уголовным производствам и 7 - учтено в ЕРДР.