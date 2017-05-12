Взнос Донетчины в бюджет - 5 миллиардов гривен

Почти 45% всех поступлений в бюджеты от плательщиков Донетчины - это налог на доходы физических лиц

На 2 миллиарда гривен увеличились поступления налога на доходы физических лиц от жителей Донетчины

В ноябре в Донецкой области зафиксирован рекордный уровень поступлений в сводный бюджет страны

ГФС Донетчины: поступления в бюджеты преодолели 10 миллиардный рубеж

Бизнес Донетчины ежемесячно обогащает сводный бюджет страны на более чем 1 миллиард гривен

Поступления в бюджет страны от плательщиков Донетчины на 30% больше, чем в прошлом году