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Взнос Донетчины в бюджет - 5 миллиардов гривен

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Экономика / Финансы
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Взнос Донетчины в бюджет - 5 миллиардов гривен

С начала 2017 года поступления в сводный бюджет страны от плательщиков Донецкой области на 55 миллионов гривен превысили пятимиллиардный рубеж. По сравнению с январем-апрелем прошлого года поступления выросли на 43%, или на 1,5 млрд гривен. Ежемесячно плательщики Донетчины перечисляют в бюджеты всех уровней свыше 1,26 млрд грн, что на 383 млн грн больше, чем в прошлом году.

Значительное повышение уровня поступлений не в последнюю очередь происходит благодаря постоянной работе органов ГФС, направленной на улучшение условий для ведения бизнеса, а также внедрению рискоориентированных методов работы фискальных органов области с налогоплательщиками.

В тройку основных источников формирования сводного бюджета на Донетчине вошли:

51% - налог на доходы физических лиц (2,6 млрд грн);

12,7% - налог на добавленную стоимость (645 млн грн);

11,3% - налог на прибыль (575 млн грн).

Так, в течение четырех месяцев 2017 года местные бюджеты региона получили свыше 2,9 млрд грн, что на 616 млн грн больше, чем в прошлом году.

Между тем, в Государственный бюджет Украины с начала года субъекты хозяйствования Донетчины направили 2,1 млрд грн, что почти вдвое превышает показатели 2016 года.


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