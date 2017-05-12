Взнос Донетчины в бюджет - 5 миллиардов гривен

С начала 2017 года поступления в сводный бюджет страны от плательщиков Донецкой области на 55 миллионов гривен превысили пятимиллиардный рубеж. По сравнению с январем-апрелем прошлого года поступления выросли на 43%, или на 1,5 млрд гривен. Ежемесячно плательщики Донетчины перечисляют в бюджеты всех уровней свыше 1,26 млрд грн, что на 383 млн грн больше, чем в прошлом году.
Значительное повышение уровня поступлений не в последнюю очередь происходит благодаря постоянной работе органов ГФС, направленной на улучшение условий для ведения бизнеса, а также внедрению рискоориентированных методов работы фискальных органов области с налогоплательщиками.
В тройку основных источников формирования сводного бюджета на Донетчине вошли:
51% - налог на доходы физических лиц (2,6 млрд грн);
12,7% - налог на добавленную стоимость (645 млн грн);
11,3% - налог на прибыль (575 млн грн).
Так, в течение четырех месяцев 2017 года местные бюджеты региона получили свыше 2,9 млрд грн, что на 616 млн грн больше, чем в прошлом году.
Между тем, в Государственный бюджет Украины с начала года субъекты хозяйствования Донетчины направили 2,1 млрд грн, что почти вдвое превышает показатели 2016 года.