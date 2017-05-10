Лента новостей

18:36
Полиция Марьинки получила новые автомобили
16:49
ЕБРР наполовину сократил инвестиции в Украину
14:59
За совершение ряда преступлений житель Мирнограда проведет за решеткой 13 лет
14:09
В Донецкой области ликвидировали восемь управлений пенсионного фонда
13:01
Почти 70 млн грн направили таможенники Донетчины на ремонт дорог области с начала года
12:59
Аудиторами фискальной службы Донетчины доначислено свыше 7 млн гривен
12:26
В Бахмуте продают квартиры – те, что были выделены участникам АТО
12:12
В Краматорске развернули более 300 флагов
12:07
Урожай под расписку
11:58
Банковские игры, или как утопить в долгах собственную страну
11:55
Серьезный потенциал украинского АПК
01:30
Факторы, о которых вы должны задуматься, если решили купить новую сумку
00:55
Грузия на Евровидении-2017: новый политический скандал
00:33
Эффективные инвестиции в недвижимость за рубежом
13:45
В парке Ленинского комсомола состоялся торжественный митинг
13:39
В Донецке прошел военный парад в честь 72-й годовщины Великой Победы
22:30
Как выбрать офисную мебель
17:45
В Селидовском районе от поражения током погиб человек
17:04
Можно ли спать меньше в маске для сна?
12:39
В Славянск привезли гуманитарную помощь от детей Киева
12:13
Захарченко обвинил Украину во взрывах вблизи Саур-Могилы
12:01
В Покровске пьяный водитель разбил авто, пытаясь прорвать блокпост
11:18
Макрон уверенно победил на выборах президента Франции
11:13
Налоговая система Украины - впечатление неоднозначное
11:07
Что ждет дончан 9 мая?
22:41
Кеды Converse – это стиль и комфорт
22:14
Медицине нужно качественное оборудование
21:45
Ринат Ахметов поздравил «Шахтер» с чемпионством
11:42
Спортивная обувь с классическими платьями и юбками
11:27
В Курахово задержали пять человек, подозреваемых в связях с боевиками
02:43
Полиция Краматорска перешла на усиленный режим несения службы
00:49
Обзор фильма «Охотники за привидениями»
18:37
Джинсовое изобилие в интернет магазине одежды Brandcod
18:30
Да здравствует вапорайзер!
12:59
В Бахмуте отремонтировали 50 спортплощадок
12:33
Павел Жебривский посетил Волноваху
12:27
ЕС теряет рычаги влияния на Донбассе - Reuters
12:20
В Донецке состоится заседание интеграционного комитета «Россия – Донбасс»
12:11
Донецкая железная дорога обещает трудоустроить сотрудников из оккупированных территорий
12:07
Органические продукты все заметнее
11:55
Что ждет рынок финуслуг в ближайшем будущем?
19:11
На майские праздники пляжи Мариуполя посетили более шесть тысяч отдыхающих
16:39
В Украине выпустили пиво с изображением разрушенного Донецкого аэропорта
15:56
Центр Донецка снова перекроют
15:41
Военнослужащие на первой линии в зоне АТО будут получать 15 тыс. грн
Все новости

Архив публикаций

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

ЕБРР наполовину сократил инвестиции в Украину

0
130
Экономика / Финансы
0
ЕБРР наполовину сократил инвестиции в Украину

В прошлом году в Украину было инвестировано 581 миллионов евро, тогда как в 2015 - 997 миллионов евро.

Европейский банк реконструкции и развития в 2016 году инвестировал в Украину 581 миллионов евро, что на 41,73 процента меньше, чем в предыдущем году. Об этом сказано в отчете банка.

Сообщается, что в прошлом году в Украину было инвестировано 581 миллионов евро, тогда как в 2015 - 997 миллионов евро.

Общая сумма инвестиций банка в Украину на конец 2016 года составила 12,358 миллиардов евро.

"ЕБРР оставался ведущим инвестором и инициатором реформ в Украине на фоне сохраняющихся в этой стране серьезных проблем", - подчеркнули в отчете.

Между тем, ранее сообщалось,что главным иностранным инвестором Украины в 2016 году оказалась Россия, чей бизнес вложил в экономику Украины за прошлый год 1,67 миллиарда долларов.


Похожие публикации

17-04-2016
В ЕБРР назвали условия для Киева в получении миллиарда
24-03-2016
ЕБРР инвестирует миллиард евро в Украину
14-03-2016
Украина стала второй в мире по кредитам ЕБРР
25-05-2015
Евроинвестбанк выделит Украине кредит в 400 миллионов евро
31-03-2015
Европа выделила Киеву последний транш
31-10-2014
ЕБРР выделил 350 миллионов евро на Саркофаг на ЧАЭС

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх