ЕБРР наполовину сократил инвестиции в Украину

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ЕБРР выделил 350 миллионов евро на Саркофаг на ЧАЭС

Украина стала второй в мире по кредитам ЕБРР

В ЕБРР назвали условия для Киева в получении миллиарда

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