ЕБРР наполовину сократил инвестиции в Украину

В прошлом году в Украину было инвестировано 581 миллионов евро, тогда как в 2015 - 997 миллионов евро.
Европейский банк реконструкции и развития в 2016 году инвестировал в Украину 581 миллионов евро, что на 41,73 процента меньше, чем в предыдущем году. Об этом сказано в отчете банка.
Сообщается, что в прошлом году в Украину было инвестировано 581 миллионов евро, тогда как в 2015 - 997 миллионов евро.
Общая сумма инвестиций банка в Украину на конец 2016 года составила 12,358 миллиардов евро.
"ЕБРР оставался ведущим инвестором и инициатором реформ в Украине на фоне сохраняющихся в этой стране серьезных проблем", - подчеркнули в отчете.
Между тем, ранее сообщалось,что главным иностранным инвестором Украины в 2016 году оказалась Россия, чей бизнес вложил в экономику Украины за прошлый год 1,67 миллиарда долларов.