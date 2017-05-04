Военнослужащие на первой линии в зоне АТО будут получать 15 тыс. грн

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения уровня социальной защиты военнослужащих и членов их семей» и Закон «О внесении изменений в статью 15 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» относительно предоставления членам семей погибших льгот без учета среднемесячного совокупного дохода семьи"».
Глава государства отметил, что документы стали результатом огромной работы при участии Министерства обороны, Генерального штаба, волонтеров, депутатов Верховной Рады, благодаря которой разработана программа по повышению уровня защиты военнослужащих.
Порошенко напомнил, что в 2014 году мобилизованный снайпер получал 600 грн в месяц, сегодня снайпер в зоне АТО получает около 600 грн в день. Кроме того, поручено повысить уровень доплаты для военных, находящихся на первой линии в зоне АТО.
«На первой линии сегодня уровень доплаты должен составлять 7,5 тыс. грн к уровню обеспечения. И общее денежное обеспечение уже может составлять не менее 15 тыс. грн», – отметил президент. Также он добавил, что совместными усилиями с волонтерами удалось существенно улучшить уровень вещевого, пищевого, медицинского, логистического обеспечения и вооружения.
Глава государства подчеркнул важность денежной компенсации семьям военных, погибших на передовой, и раненым. Порошенко также подчеркнул важность обеспечения ветеранов АТО качественным лечением и отметил важность предоставления возможности пройти реабилитацию, в том числе психологическую. Он отметил принципиальность позиции по улучшению уровня защиты и предоставления дополнительных льгот, независимо от уровня материального обеспечения семьи – бесплатное получение лекарств, медицинских услуг, 50% скидка на оплату жилья, пользования коммунальными услугами и т. д.
Начальник Генштаба Виктор Муженко подчеркнул, что военные, которые ежедневно рискуют своей жизнью и здоровьем, должны быть уверены, что государство защитит их и их семьи.
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