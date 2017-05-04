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Участников АТО могут освободить от налогов на ввоз авто

Военнослужащие на первой линии в зоне АТО будут получать 15 тыс. грн

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