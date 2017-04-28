Поступления налога на доходы физических лиц Донецкой области демонстрируют стабильный рост

Почти 45% всех поступлений в бюджеты от плательщиков Донетчины - это налог на доходы физических лиц

С доходов жителей области уже уплачено почти 540 миллионов гривен

Поступления налога на доходы физических лиц в Донецкой области увеличились на 43%

Почти 55% налоговых поступлений Донецкой области - это налог на доходы физических лиц

На 1 миллиард гривен увеличились поступления налога на доходы физических лиц от плательщиков Донетчины

Свыше 3,7 миллиардов гривен налога на доходы физических лиц поступило от жителей Донетчины