Поступления налога на доходы физических лиц Донецкой области демонстрируют стабильный рост

За три месяца 2017 года уплаченная плательщиками Донетчины в сводный бюджет страны сумма налога на доходы физических лиц превысила отметку в 2 млрд грн, что на 25% больше показателя аналогичного периода 2016 года.
Четверть уплаченного налога на доходы физических лиц, а именно почти 484 млн гривен, направлено в государственный бюджет страны. Кроме того, в поддержку украинской армии плательщики военного сбора в госбюджет перечислили 97 млн гривен.
Соответственно 75%, или 1 млрд 424 млн грн, от общей суммы поступлений остались в распоряжении местных бюджетов области, а это значительная поддержка в финансировании местных общин для развития и благоустройства региона.
В целом, налог на доходы физических лиц составляет 54% всех поступлений в сводный бюджет страны от плательщиков Донецкой области. Основными факторами, которые влияют на рост поступлений указанного налога, в первую очередь, являются увеличение уровня минимальных заработных плат и постоянная работа специалистов фискальной службы области, направленная на борьбу с нелегальным трудом и выплатой заработных плат в "конвертах".